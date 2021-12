Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di dicembre?

La seconda metà di dicembre è ricchissima di novità per gli abbonati Xbox Game Pass: dal 16 dicembre gli abbonati avranno accesso ad una nuova selezione di giochi che include The Gunk, Firewatch, Broken Age, Ben 10 Power Trip, Mortal Kombat 11 e Transformers Battlegrounds.



Questi si aggiungono ai titoli usciti nella prima metà del mese come Halo Infinite e Among Us, per un 2021 che si chiude nel migliore dei modi per gli iscritti al servizio in abbonamento Microsoft. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di dicembre 2021? A te la parola!