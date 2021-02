Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di febbraio?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Android via Cloud. Una selezione ricchissima che include anche produzioni recenti e di primissimo piano come DiRT 5 (uscito lo scorso mese di novembre) oltre a Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition, Code Vein, Killer Queen Black, Wreckfest, Elite Dangerous e Superhot Mind Control Delete.



DiRT 5 in particolare si conferma come la punta di diamante della lineup Xbox Game Pass di fine febbraio ma anche gli altri titoli citati non devono essere sottovalutati e saranno certamente capaci di regalare grandi soddisfazioni agli appassionati del rispettivi generi.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di questa nuova ondata? A te la parola!