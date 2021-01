Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di gennaio?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che faranno il loro debutto su Xbox Game Pass durante la seconda metà del mese e più precisamente dal 21 gennaio. In arrivo su Game Pass troviamo titoli di assoluto spessore come Control per PC, l'horror The Medium (per Xbox Series X/S e PC), The Yakuza Remastered Collection e Desperados 3, senza dimenticare produzioni minori ma ugualmente interessanti come Outer Wilds, Donut County e Cyber Shadow.



Una lineup non solo molto ricca anche piuttosto varia e pensata per accontentare i gusti di un pubblico sempre più ampio e selettivo. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco della seconda metà di gennaio? A te la parola!