Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di giugno?

Come di consueto a fine mese il catalogo Xbox Game Pass si aggiorna con quattro nuovi giochi per Xbox One e Windows 10: nello specifico a partire dal 25 giugno gli abbonati potranno scaricare The Messenger, Night Call, Observation e Streets of Rogue.



Una selezione di videogiochi che questa volta non include AAA di grande spessore concentrandosi su produzioni indipendenti di notevole appeal come The Messenger di Devolver Digital (platform/action 8-bit che ricorda molte produzioni per Nintendo NES) e Observation.



Ti chiediamo: qual è secondo te il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di giugno 2020? A te la parola!