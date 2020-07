Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di luglio?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di luglio, il catalogo del servizio si arricchisce con otto titoli per Xbox One e PC, tra cui novità assolute come Grounded di Obsidian, disponibile sin dal day one.



In arrivo anche Carrion di Devolver Digital, Mount & Blade Warband (solo su PC), The Touryst e Yakuza Kiwami 2 di SEGA, produzioni che vanno a completare una lineup piuttosto ricca e variegata, per uno dei mesi più ricchi in assoluto per quanto riguarda le novità del catalogo Xbox Game Pass.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco del mese? A te la parola!