Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di maggio 2020?

Microsoft ha annunciato le nuove aggiunte al catalogo Xbox Game Pass per Xbox One e PC, gli abbonati potranno scaricare ben cinque nuovi giochi, che si aggiungono ai titoli già distribuiti a inizio maggio, tra cui Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games.



Tra le nuove aggiunte al servizio Game Pass troviamo Minecraft Dungeons (dal 26 maggio), Alan Wake (in occasione del decimo anniversario del gioco Remedy), Cities Skylines (disponibile nella doppia versione Xbox Edition e Windows Edition), Plebby Quest The Crusades e Golf with Your Friends.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di maggio? A te la parola!