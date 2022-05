Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di maggio 2022?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis Xbox Game Pass di maggio 2022, anche questo mese gli abbonati al servizio possono scaricare tanti nuovi titoli per le console Xbox, PC e Mobile (via Cloud).



Qualche nome? Little Witch in the Woods, Jurassic World Evolution 2, Umurangi Generation Special Edition, Farming Simulator 22, Vampire Survivors, Hardspace Shipbreaker, Floppy Knights e Sniper Elite 5, disponibile per gli iscritti gratis sin dal day one. Una lineup piuttosto variegata che include giochi AAA, AA e indipendenti di discreto spessore, oltre a primizie assolute come Sniper Elite 5 al debutto.



Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di maggio 2022? A te la parola!