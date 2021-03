Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di marzo?

Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi Xbox Game Pass di marzo 2021 con tanti nuovi titoli in arrivo su Xbox, PC e Android via Cloud. Qualche nome? Star Wars Squadrons, NieR Automata, Undertale, Torchlight III, Genesis Noir, Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition e la sorpresa Octopath Traveler, annunciato senza alcun preavviso e in arrivo il 25 marzo su Xbox e PC.



Da segnalare poi anche Outriders, in uscita il primo aprile e disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass per Xbox e Android. E' il momento di votare: qual è il miglior gioco in arrivo su Game Pass nelle prossime settimane? A te la parola!