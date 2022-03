Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di marzo 2022?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di marzo 2022, a partire dal 17 marzo gli abbonati potranno scaricare una nuova selezione di titoli per PC, console Xbox e Cloud tra cui Zero Escape The Nonary Games, NORCO, F1 2021, Crusader Kings III, Shredders e The Dungeon of Naheulbeuk The Amulet of Chaos.



Sette giochi molto diversi tra loro ma che vanno a comporre una lineup certamente varia e interessante, pensata per accontentare le esigenze di un pubblico sempre più vasto. Manca forse un vero e proprio blockbuster a trainare i giochi della seconda metà del mese ma complessivamente l'offerta sembra essere molto equilibrata. Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di marzo? A te la parola!