Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di novembre?

La seconda metà di novembre è davvero ricchissima di novità per gli abbonati Xbox Game Pass, che a partire da oggi potranno scaricare giochi come Gears Tactics, Destiny 2 Oltre la Luce, Final Fantasy VIII Remastered, Tetris Effect Connected, ARK Survival Evolved Explorer's Edition e Gonner2, inoltre segnaliamo l'arrivo dei giochi del catalogo EA Play per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate.



Una selezione davvero numerosa e di grande qualità che include giochi per PC, Android e tutte le console Xbox, senza dimenticare l'aggiornamento di Halo The Master Chief Collection per PC, che include ora anche Halo 4. Davvero tanta carne al fuoco... qual è il miglior gioco Game Pass della seconda metà di novembre? A te la parola!