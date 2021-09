Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco della seconda metà di settembre?

A partire da metà settembre arrivano nuovi giochi su Xbox Game Pass, Microsoft ha infatti annunciato ben tredici titoli per Console, Cloud e PC che saranno presto disponibili per tutti gli abbonati al servizio. Una seconda parte del mese piuttosto ricca, anche se manca un vero e proprio blockbuster AAA in attesa dei prossimi mesi, quando su Xbox Game Pass faranno la loro comparsa produzioni come Forza Horizon 5 e Halo Infinite.



Tra i nuovi giochi in uscita su Game Pass citiamo SkateBird, Superliminal, Aragami 2, Sable, Subnautica Below Zero, Flynn Son of Crimson, Astria Ascending, Unsighted, Phoenix Point e Lost Words Beyond the Page. Qual è quello che attendi con maggior interesse?