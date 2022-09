Xbox Game Pass: qual è il miglior nuovo gioco di fine settembre?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine settembre, anche in questi ultimi giorni del mese gli abbonati a Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate e PC Game Pass potranno accedere ad una vasta selezione di giochi. Qualche nome? Deathloop, Hardspace Shipbreaker, SpiderHeck, Slime Rancher 2, Grounded in versione completa e Valheim.



Tanti titoli capaci di accontentare un pubblico ormai sempre più vasto e variegato, da segnalare in particolare il debutto di Deathloop su Xbox dopo dodici mesi di esclusiva temporale console su PlayStation 5. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Game Pass della seconda metà di settembre? A te la parola!