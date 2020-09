Xbox Game Pass: qual è il miglior gioco di settembre 2020?

La lineup Xbox Game Pass di settembre 2020 si arricchisce con tantissimi nuovi titoli per Xbox One e PC Windows 10. Tra le novità del mese segnaliamo Crusader Kings 3, Resident Evil 7 Biohazard (uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni), Tell Me Why Episodi 2&3, World War Z e Disgaea 4 Complete+, ma la lista è in realtà ben più nutrita.



Una selezione non solo numerosa (parliamo di oltre nove giochi, solo per la prima parte del mese) ma anche piuttosto varia, capace di accontentare i gusti di un pubblico sempre più variegato proponendo giochi d'avventura, azione, sparatutto, horror, giochi di strategia ed esperienze più leggere per tutta la famiglia. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco del catalogo Xbox Game Pass di settembre? A te la parola!