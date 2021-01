Xbox Game Pass: qual è il miglior nuovo gioco di gennaio 2021?

A gennaio il catalogo Xbox Game Pass accoglie ben sette nuovi giochi, e questo per quanto riguarda solamente la prima metà del mese. Entro il 14 gennaio faranno il loro debutto sul servizio premium di Microsoft produzioni come eFootball PES 2021 Season Update, Injustice 2 (il picchiaduro con i personaggi DC Comics sviluppato dagli autori di Mortal Kombat), Torchlight III, What Remains of Edith Finch, YIIK A Postmodern RPG, The Little Acre e Neoverse.



Una lineup davvero ricca e variegata, con eFootball PES 2021 a rappresentare la ciliegina sulla torta di una offerta molto interessante e pensata per accontentare i gusti di un pubblico sempre più ampio. Ti chiediamo, qual è il miglior gioco Game Pass di gennaio?