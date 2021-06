Xbox Game Pass: qual è il miglior nuovo gioco di fine giugno?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Game Pass di fine giugno in arrivo su console Xbox, PC e Cloud. La selezione di fine mese è piuttosto numerosa e include una serie di titoli decisamente interessanti tra cui Worms Rumble (al debutto su Xbox, già disponibile su PC e console PlayStation), Iron Harvest per PC, Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, Bug Fables The Everlasting Sapling, Immortal Realms Vampire Wars, Limbo e Need for Speed Hot Pursuit Remastered per gli abbonati EA Play.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di fine giugno? A te la parola!