Xbox Game Pass: qual è il miglior nuovo gioco della fine di maggio?

La seconda metà del mese di maggio è davvero molto ricca con tanti nuovi giochi per gli abbonati Xbox Game Pass: sono in arrivo sul servizio in abbonamento di Microsoft titoli come Peggle 2, Plants vs Zombies Battle for Neighborville, The Wild at Heart, Knockout City, Conan Exiles (ottimizzato per Xbox Series X/S), Maneater, Joy Ride Turbo, Solasta Crown of the Magister, MechWarrior 5 Mercenaries e SpellForce 3 Soul Harvest, solamente per citarne alcuni.



Maggio offre una selezione di titoli numerosa e piuttosto varia anche se manca forse la grande sorpresa, il blockbuster capace di stupire. In ogni caso la qualità media è certamente alta sopratutto per quanto riguarda le produzioni indipendenti e il catalogo AA.



Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di maggio? A te la parola!