Xbox Games with Gold giugno 2019: qual è il miglior gioco gratis del mese?

Dopo aver anticipato l'arrivo di Xbox Game Pass su PC ed aver alimentato le attese degli appassionati per la conferenza Microsoft all'E3 2019, i vertici della divisione Xbox hanno stilato la lista dei videogiochi Xbox One e Xbox 360 scaricabili dagli abbonati a Xbox Live Gold.



Il quartetto di titoli Games With Gold di giugno copre tutto l'arco dello scibile videoludico e permette di rimpolpare il proprio catalogo digitale con esperienze interattive capaci di incontrare i gusti più disparati. Dalle emozioni da vivere rincorrendo il puck nelle arene di hockey di EA Sports NHL 19 alle battaglie senza esclusioni di colpi da affrontare nel brawler in salsa arcade Rivals of Aehter, l'offerta confezionata dalla casa di Redmond per accompagnarci idealmente verso l'E3 losangelino risulta essere piuttosto interessante.



Se ai titoli Xbox One aggiungiamo anche i due giochi Xbox 360 fruibili tramite retrocompatibilità, ossia Portal Still Alive ed Earth Defense Force 2017, capiamo allora quanto sia difficile scegliere il primo gioco da scaricare e con cui divertirsi in attesa che l'E3 apra ufficialmente i battenti. Nel nostro nuovo sondaggio vi chiediamo perciò di indicarci quale gioco, tra quelli propostici da Microsoft con i Games With Gold di giugno, spicchi tra gli altri e meriti di entrare per primo a far parte della vostra routine videoludica quotidiana.