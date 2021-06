Xbox Games with Gold: qual è il miglior gioco di giugno 2021?

Anche questo mese il catalogo Games with Gold si aggiorna con quattro nuovi giochi per tutte le console della famiglia Xbox. A giugno gli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate possono scaricare gratis The King's Bird, NeoGeo Battle Coliseum, Shadows Awakening e Injustice Gods Among Us.



Troviamo quindi un gioco di piattaforme, un gioco di ruolo con visuale isometrica e due picchiaduro su licenza, entrambi appartenenti alla scorsa generazione di console. Quattro giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare consensi tra gli appassionati dei rispettivi generi.



Qual è il miglior gioco Games with Gold di giugno 2021? A te la parola!