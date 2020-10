Xbox Games With Gold: qual è il miglior gioco di ottobre 2020?

Questo mese gli abbonati Xbox LIVE Gold possono scaricare gratis quattro nuovi giochi per Xbox One, tra cui Slayaway Camp Butcher's Cut, Maid of Sker, Sphinx and the Cursed Mummy e Costume Quest. Una lineup mensile non troppo varia e che si concentra principalmente (con la sola esclusione di Costume Quest) su esperienza horror, mistiche e spettrali in linea con la festa di Halloween, che caratterizza il mese di ottobre.



Quattro giochi in realtà non troppo popolari ma sicuramente capaci di incuriosire gli appassionati dei rispettivi generi, seppur con valori produttivi non particolarmente elevati. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di ottobre 2020? A te la parola!