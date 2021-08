Xbox alla Gamescom: quale gioco Microsoft vorresti assolutamente vedere?

Questa sera alle 19:00 ora italiana Microsoft terrà l'evento Xbox alla Gamescom 2021, evento della durata di 90 minuti che vedrà la casa di Redmond presentare aggiornamenti per giochi già noti, come specificato infatti non ci saranno nuovi annunci ma questo non vuol dire che non possano comunque esserci delle interessanti sorprese.



Sicuramente ci sarà spazio per Halo Infinite e Forza Horizon 5, i due titoli di punta della stagione autunnale di Xbox, la speranza poi è quella di (ri)vedere titoli già noti come State of Decay 3, Avowed, The Outer Worlds 2 di Obisian o magari Redfall di Arkane, senza dimenticare Age of Empires 4 e S.T.A.L.K.E.R. 2, e ancora nuovi giochi su Game Pass e servizi per l'ecosistema Xbox.



Quale di questi giochi Microsoft vorresti vedere assolutamente stasera? A te la parola!