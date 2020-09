Xbox Series X costa 499 euro: comprerai la nuova console Microsoft?

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Microsoft ha finalmente vuotato il sacco annunciando il prezzo di Xbox Series X e la data di uscita della nuova console, disponibile dal 10 novembre anche in Europa al costo di 499 euro. Lo stesso giorno uscirà anche Xbox Series S al prezzo di 299 euro, ma in questo sondaggio vogliamo concentrarci sulla console più potente tra le due, ovvero Xbox Series X.



Le specifiche tecniche di Xbox Series X sono ormai note, con questa console Microsoft vuole conquistare i giocatori hardcore puntando sulla fascia di mercato high end, lasciando a Xbox Series S il compito di rappresentare il sistema entry level nella famiglia Xbox.



Ti chiediamo: comprerai Xbox Series X oppure no? A te la parola!