Xbox Series X: qual è stato il miglior annuncio dell'evento?

L'evento Microsoft del 23 luglio ha messo certamente molto carne al fuoco per quanto riguarda i giochi Xbox Series X con la casa di Redmond che ha colto l'occasione per svelare nuovi titoli della lineup della nuova console. Abbiamo visto Halo Infinite in azione e assistito agli annunci di Forza Horizon, Fable (sviluppato da Playground Games), Avowed (nuovo gioco di ruolo targato Obsidian) e State of Decay 3, senza dimenticare le novità su Everwild di Rare, Psychonauts 2 e The Medium.



Le novità certamente non sono mancate e Microsoft sembra puntare non solo sulla quantità ma anche sulla varietà e la qualità del catalogo software. Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio dello showcase Xbox Series X? A te la parola!