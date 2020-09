Xbox Series X e Series S: quale console Microsoft ti interessa di più?

Un leak proveniente da fonti attendibili ha confermato l'esistenza di Xbox Series S e al tempo stesso svelato la data di uscita di Xbox Series X e il prezzo di entrambe le console, con la prima in vendita (a partire dal 10 novembre 2020) confermata 299 euro anche in Italia, e la seconda, di cui conosciamo solo il prezzo di 499 dollari.



Microsoft ha iniziato a confermare i leak ed ha pubblicato un trailer con nuovi dettagli su Xbox Series X. La strategia dunque è chiara, Xbox Series X rappresenterà la punta di diamante della lineup hardware della casa di Redmond mentre Series S sarà una console più economica (priva di lettore ottico) con specifiche di fascia media pensata per rappresentare il punto di ingresso nel mondo Xbox.

E tu, a quale delle due console Microsoft sei più interessato? Quale comprerai?