Xbox Series X: in base alle specifiche tecniche, quale sarà il prezzo?

Microsoft ha annunciato le specifiche tecniche di Xbox Series X in via ufficiale, confermando che la nuova console avrà una CPU AMD Zen 2 con architettura RDNA 2, GPU da 12 TeraFLOPS (due volte più potente di Xbox One X), supporto Ray Tracing DirectX con hardware dedicato, SSD di nuova generazione capace di garantire caricamenti estremamente rapidi, HDMI 2.1 con supporto Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode, retrocompatibilità e supporto Smart Delivery.



Alla luce di tutto questo mancano però ancora due notizie importanti: la data di uscita e il prezzo. Se la prima è genericamente fissata per l'autunno, sul secondo non abbiamo invece indizi concreti. Molti analisti ipotizzano un prezzo di lancio fissato tra i 399 ed i 599 euro, un range in ogni caso piuttosto alto: ti chiediamo: quanto costerà Xbox Series X? A te la parola!