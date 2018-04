Yakuza 6 arriva oggi nei negozi: qual è il tuo episodio preferito della serie?

Dopo una lunga attesa, Yakuza 6 The Song of Life è finalmente disponibile anche in Occidente. Il 2018 si prospetta un anno davvero interessante per i fan della serie, che ad agosto potranno mettere le mani anche su Yakuza Kiwami 2, riedizione di Yakuza 2, titolo uscito originariamente nel 2006 su PS2.



Dal 2005, anno di pubblicazione del primo episodio, la saga ideata da Toshihiro Nagoshi ha riscosso un notevole successo, in patria e in Occidente, dove negli ultimi anni la popolarità del franchise è cresciuta notevolmente. Approfittiamo dell'uscita di Yakuza 6 per chiederti: qual è il tuo episodio preferito?



Nota Bene - Nella lista sono inclusi anche gli spin-off relegati al solo mercato giapponese come Yakuza Ishin e Kenzan, mentre non sono stati inclusi i due capitoli paralleli per PSP, anche questi pubblicati solamente in Asia.